Borja Mayoral, un’altra occasione per convincere Fonseca e la Roma

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Di certo non è un’ultima spiaggia ma la gara di domani contro il Cluj, dopo le prestazioni deludenti contro CSKA Sofia e Young Boys, sarà fondamentale per Mayoral. L’attaccante spagnolo di certo è una delle note meno positive di questo inizio di campionato della Roma e non solo per colpa sua: Fonseca la sempre schierato nella “Roma 2”, una realtà composta da giocatori che non hanno mai giocato insieme in cui chiunque, figuriamoci un giovane emergente proveniente da una diversa realtà, troverebbe evidenti difficoltà. Con 14 gol nelle ultime due stagioni a Levante, lo spagnolo non è ancora esploso dal punto di vista realizzativo e spera di farlo nella Capitale.