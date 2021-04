Borja Mayoral: “Una sconfitta difficile da assimilare. Atteggiamento sbagliato? No”

Borja Mayoral, attaccante della Roma e autore del momentaneo gol dell’1-0, ha parlato nel post partita del match contro il Torino. Queste le sue parole:

MAYORAL A SKY SPORT

Cosa è successo oggi alla Roma?

Abbiamo iniziato la partita giocando bene, c’erano tanti spazi, ma non abbiamo segnato anche avendo tante occasioni. Dopo loro hanno segnato, ed è stato difficile.

Una sconfitta anche di testa, nell’atteggiamento?

No, nell’atteggiamento no. Nel primo tempo come ho detto abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo fatto gol. Dopo loro lo hanno fatto. E’ una sconfitta difficile da assimilare, ma dobbiamo pensare alla prossima partita.

Pensi che possa essere una sconfitta molto pesante pensando all’Europa e alle possibilità di qualificazione della Roma?

La verità è che abbiamo giocato tante partite, anche questo è difficile, ma non ci sono scuse. Oggi potevamo fare molto di più, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per fare gol e non l’abbiamo fatto, poi abbiamo perso.

Fonseca prima parlava di una squadra che ha problemi di concentrazione…

E’ anche un po’ quello, noi abbiamo avuto occasioni, ma anche loro ne hanno avute tante. Penso che le nostre occasioni sono state più chiare rispetto alle loro, ma ora non dobbiamo pensarci più. Dobbiamo rialzarci e pensare all’Atalanta.

MAYORAL A ROMA TV

Rammaricato per i gol sprecati?

E’ vero. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, due tre volte ma non l’abbiamo fatto e poi è difficile. Avevamo iniziato bene la gara ma non abbiamo segnato.

Avete accusato la gara di coppa?

Sicuramente. Stiamo giocando tante partite. In campionato non stiamo facendo molto bene ma non è chiuso. Dobbaimo dimenticare questa sconfitta e pensare all’Atalanta.

Bisogna recuperare più energie mentali o fisiche?

Tutte e 2. Ora dobbiamo riposarci per l’Atalanta. Psicologicamente ma anche fisicamente è normale che a volte succede questo. Ma non ci sono scuse dobbiamo fare meglio tutti e ora pensare all’Atalanta.

Sei contento per il gol?

Si, ma non sono contento per la sconfitta.