Borja Mayoral: “Mi sento bene, sono felice qui. Credo che migliorerò molto” – VIDEO

Borja Mayoral giocherà da titolare domani contro i bulgari del Cska Sofia, gara valida per la sesta giornata del Girone A della competizione europea. L’attaccante spagnolo, alla vigilia della sfida contro di Europa League, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Roma Tv. Queste le parole rilasciate:

“Mi sento bene e credo che la squadra stia andando bene. È un bene avere una grande squadra e molti giocatori che possono girare nelle due competizioni. Sappiamo che non è facile, ma credo che stiamo facendo molto bene. Noi dobbiamo mantenere e seguire questo cammino. Personalmente posso migliorare molto, alla fine io ho solamente 23 anni e sono ancora giovane. Mi trovo in un club dove posso migliorare molto e lo sto facendo. Sono qui da soli due mesi, mi trovo molto bene e sono felice. Ho molta voglia di continuare ad imparare e continuare a lavorare. Da quello che ho visto in questi due mesi i difensori sono veramente bravi e ci sono molti più esercizi tattici che in Spagna. Ma questo è anche modo per rimanere concentrati e vedere gli spazi e capire come sorprendere i difensori avversari. Per questo credo di poter migliorare molto perché sono abituato al calcio spagnolo che è differente come attaccante. Credo possa essere un beneficio nella mia carriera”