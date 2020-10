Borja Mayoral: “Difficile venire in Italia per un attaccante. Sono pronto e non vedo l’ora di fare gol”

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro lo Young Boys. Queste le sue parole:

MAYORAL A SKY SPORT

Qual è la principale difficoltà di un giovane in Italia?

E’ vero che non conosco ancora la lingua ma quello che posso dire è che è un po’ difficile per un attaccante venire in Italia perché le difese sono forti.

L’ultimo gol in Europa l’hai fatto 3 anni fa. Sei pronto?

Sì, assolutamente. Sono un attaccante e gioco per fare gol e non vedo l’ora di farlo anche in Europa League.

Sorpreso per la debacle del Real?

Si, assolutamente. E’ difficile che il Real perda e spero che il prossimo weekend riuscirà a fare meglio col Barca.