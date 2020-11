Borja Mayoral, che occasione!

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la grande occasione di Borja Mayoral. La positività al Covid di Dzeko gli permetterà di scendere in campo dal primo minuto per la seconda partita consecutiva. Giovedì contro il Cluj è riuscito a sbloccarsi con una doppietta. Un segnale di crescita non solo fisica ma soprattutto tattica. Il miglioramento rispetto alle prime due uscite è stato significativo. Il periodo di adattamento dovrà essere necessariamente più corto visto che la Roma avrà bisogno dei suoi gol. L’attaccante ha la totale fiducia di Fonseca che lo ha fortemente voluto nel mercato estivo. Anche per questo il club ha deciso di investire forte su di lui nel prestito biennale per avere due possibilità per riscattarlo.