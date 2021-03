Borja Mayoral: “Bisognava vincere e lo abbiamo fatto. Testa a giovedì” – FOTO

La Roma porta a casa i tre punti contro il Genoa di Davide Ballardini, ma non convince la prestazione. I giallorossi si impongono grazie al gol di Gianluca Mancini con un bel colpo di testa a seguito di un calcio d’angolo. Tra i meno ispirati della sfida c’è sicuramente Borja Mayoral che ha lavorato molto per la squadra e non si fatto trovare pronto in fase realizzativa.

Il centravanti spagnolo ha voluto comunque festeggiare la vittoria attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole: “Bisognava vincere e abiamo vinto! Avanti così Roma. Testa a giovedì”