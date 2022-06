Boom di nuove tessere. Toccata quota 34.500

Il Tempo (E. Zotti) – Non si ferma il boom di abbonamenti registrato dalla biglietteria della Roma. Sono infatti 34.500 le tessere sottoscritte fino ad ora dai tifosi giallorossi. Terminato il periodo riservato ai vecchi abbonati, che hanno avuto un mese di tempo per esercitare il diritto di prelazione, ieri mattina è iniziata la vendita libera: in poche ore sono stati polverizzati i pochi posti disponibili in curva sud laterale, distinti sud e curva nord.

Sono più di mille le tessere sottoscritte durante il primo giorno della fase 2. Circa 4mila invece i “mini abbonamenti” già venduti per assistere alle gare del girone di Europa League e all’ottavo di finale di Coppa Italia.