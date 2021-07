Bonucci: “L’Italia non ha paura”

Il Tempo (S. Pieretti) – Niente paura, siamo italiani. Il difensore azzurro Leonardo Bonucci suona la carica dal ritiro azzurro di Coverciano; non lo spaventa né l’Inghilterra, né i sessantamila tifosi presenti a Wembley che cercheranno di trascinare al successo la Nazionale dei Tre Leoni.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo – afferma Bonucci nella conferenza stampa – abbiamo voglia di fare qualcosa di storico: servirà grande attenzione nella fase difensiva, e molta astuzia per fare gol. Sinceramente non pensavo di arrivare subito a giocare una finale – ammette – ma sapevo che la risalita non sarebbe stata difficile: mister Mancini ha lavorato sulla testa, restituendoci fiducia, entusiasmo e autostima. In più ha messo in campo talento e qualità: giocare con tanto talento a centrocampo e nei tre avanti ha agevolato il nostro percorso”.

Un attestato di stima indiretto nei confronti di Ciro Immobile che manterrà il suo posto da titolare come tutti gli altri: rispetto alla semifinale vinta contro la Spagna, non ci dovrebbero essere novità di formazione. “Giocheremo in casa loro ma questo non ci spaventa, abbiamo avuto tempo per recuperare e siamo pronti a dare battaglia ai nostri avversari. Vincere l’Europeo sarebbe importante – conclude Bonucci – rappresenterebbe una

grande iniezione di entusiasmo e di gioia per tutto il popolo italiano“.

La finale degli Europei in programma domani sera a Wembley esalta il presidente

dell’Uefa Alexander Ceferin: “È la finale giusta perché verrà giocata tra le due squadre migliori – sottolinea il numero uno dell’Uefa alla tv inglese BBC – l’Inghilterra ha giocato come una volta faceva l’Italia, mentre gli azzurri hanno attaccato con intensità ed hanno giocato a viso aperto. Molti italiani vivono a Londra e sarà una grande atmosfera e una grande chiusura per gli Europei. Sarà la luce in fondo al tunnel che stiamo finalmente arrivando alla fine di questa crisi sanitaria”.