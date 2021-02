Bonifazi: “Ci aspetta una partita difficile, affronteremo la Roma con umiltà”

Kevin Bonifazi è già proiettato alla Roma. Il difensore centrale dell’Udinese, divenuto oramai un titolare per Gotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara con i giallorossi, in programma domenica alle ore 12:30. Tra i temi toccati il buon momento dei friulani, che non subiscono gol da tre gare ed hanno inanellato due vittorie consecutive. Queste le parole rilasciate:

“Ci eravamo stufati di seminare e non raccogliere. Ci siamo guardati in faccia, compattati e stiamo finalmente riuscendo a vedere i frutti del nostro lavoro. Ci aspetta una partita importante, difficile, contro un’avversaria forte. Siamo in salute, affronteremo la Roma con umiltà e con la consapevolezza giusta. I miei obiettivi? Giocare la Champions League in un top club e arrivare in Nazionale. Ora però penso a salvare l’Udinese”.