La Roma alla ricerca del d.s., spunta Bonato della Cremonese

Non solo Burdisso per il post-Petrachi. La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo e vuole trovarlo in tempi brevi, in modo tale che il designato possa portare avanti la finestra di calciomercato che si svolgerà a settembre. Il nome dell’ex difensore centrale argentino, oggi d.s. del Boca Juniors, sembra essere stato più che avvicinato da Franco Baldini, ma, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, ci sarebbe da fare i conti anche con il nome di Nereo Bonato. Sono infatti in corso dei contatti anche con il direttore sportivo della Cremonese. Il dirigente era già stato contattato dalla Roma circa due stagioni fa.