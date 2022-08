La Gazzetta dello Sport – Per quanto riguarda l’attacco, la trattativa più calda continua a essere quella con la Roma per Eldor Shomurodov. La punta uzbeka piace a Mihajlovic perché può essere una valida alternativa ad Arnautovic ma anche giocare insieme a lui. È la formula a tenere l’operazione in stallo: il Bologna insiste per un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni mentre la Roma vorrebbe un obbligo alla stessa cifra.