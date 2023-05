Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Svilar tra i pali. Torna Solbakken, chance per Tahirovic

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – La trasferta di Bologna a cavallo del doppio impegno europeo contro il Bayer Leverkusen. Il livello di attenzione deve essere altissimo per mantenere viva una speranza di piazzamento Champions, anche se il treno sembra ormai perso.

Concentrazione e gestione delle forze, queste le due chiavi in vista del prossimo impegno in Serie A. Tanto turn over per lo Special One in vista della sfida alla BayArena di giovedì. Non convocati Rui Patricio e Dybala, tanti giovani pronti a prendere minutaggio.

L’ambizioso Bologna di Thiago Motta è a quota 46 punti, insieme a Fiorentina, Udinese, Torino e Monza, ma non vince da 5 partite. L’ultimo successo lo 0-2 in casa dell’Atalanta. Tanti assenti anche per gli emiliani, in una sfida in cui l’allievo sfida il maestro José Mourinho.

BOLOGNA-ROMA LE PROBABILI FORMAZIONI

Esordio tra i pali giallorossi per Svilar, resta a riposo Rui Patricio, non convocato. A difendere il giovane portiere oltre a Ibanez e Cristante ci sarà Keramitsis, giovane difensore greco della Primavera. Mancini dunque a riposo, come Spinazzola, con le fasce presiediate da Celik e Zalewski. Possibilità anche per Missori che, in caso di titolarità, farebbe scalare Celik in difesa.

A centrocampo Matic rifiata, al suo posto probabile impiego dal 1′ per Tahirovic. Bove, eroe di coppa, a completare la linea mediana giallorossa, ma attenzione a Camara, le cui quotazioni salgono. Pronto a subentrare Wijnaldum. Sulla trequarti Solbakken e Pellegrini, pronti a dare supporto a Abraham, favorito su Belotti.

Per Thiago Motta tante assenze, ultima quella di Lucumì, volato in Colombia perché sta per diventare papà. Unico dubbio l’attaccante, con Arnautovic rientrato dall’infortunio, ma Barrow resta favorito.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA

Bologna-Roma, in programma domani alle 18:00 al Dall’Ara, sarà disponibile in Tv e diretta streaming su Dazn, in collegamento dalle 17:30 con telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

BOLOGNA ROMA: ARBITRA ORSATO. AL VAR MAZZOLENI

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Daniele Orsato, i cui precedenti con la Roma sono in perfetta parità: 13 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. Con il Bologna bilancio positivo, con 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Medel, De Silvestri, Pyyhtia, Aebischer, Arnautovic, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Diffidati: Skorupski, Dominguez, Ferguson.

Squalificati: Posch.

Indisponibili: Kyriakopoulos, Sansone, Soriano, Soumaoro, Lucumì.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Keramitis, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Boer, Mancini, Camara, Spinazzola, Matic, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Diffidati: Ibanez, Pellegrini, Dybala.

Squalificati:

Indisponibili: El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling, Dybala, Rui Patricio.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Meli – Alassio.

IV Uomo: Volpi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Di Martino.