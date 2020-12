Bologna-Roma 1-5, le pagelle dei quotidiani. Spinazzola, Pellegrini e Mkhitaryan i migliori in campo

Pagine Romaniste – Una Roma straripante quella che passa per 5-1 al Dall’Ara contro il Bologna. Tutto nel primo tempo coi giallorossi che partono forte e fanno subito loro la partita. In gol Dzeko, alla sua 111esima rete con la Roma: il bosniaco trova il 2-0 però sbaglia almeno altri due-tre gol. Sul tabellino dei marcatori anche Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan, tra i migliori in campo insieme a Spinazzola. L’autogol di Cristante gli costa qualche insufficienza. Promosso a pieni voti Fonseca, in collegamento walkie-talkie con Nuno Campos in panchina.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. Dalla Vite)

Pau Lopez 6; Kumbulla 6.5, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 7, Villar 6.5, Spinazzola 7; Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 7.5; Dzeko 7. Subentrati: Smalling 6, Mayoral 6, Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Kumbulla 6.5, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 7.5, Veretout 7.5, Villar 7, Spinazzola 8; Pellegrini 8, Mkhitaryan 7.5; Dzeko 7.5. Subentrati: Smalling 6, Mayoral 6, Perez 6, Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 7.5.

IL TEMPO (A. Austini)

Pau Lopez 6; Kumbulla 7, Cristante 5.5, Ibanez 7; Karsdorp 7, Veretout 7.5, Villar 7, Spinazzola 7.5; Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 7.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Smalling 6, Mayoral 6, Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Pau Lopez 7; Kumbulla 6, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7.5, Veretout 7, Villar 7, Spinazzola 8; Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 8; Dzeko 7. Subentrati: Smalling 6, Mayoral s.v., Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 8.

LA REPUBBLICA (S. Monari)

Pau Lopez 6.5; Kumbulla 6.5, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 7.5, Veretout 7.5, Villar 6.5, Spinazzola 7.5; Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 7.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Smalling 6, Mayoral 6, Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 6.5; Kumbulla 6, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7.5, Veretout 7.5, Villar 7, Spinazzola 7.5; Pellegrini 8, Mkhitaryan 8; Dzeko 6.5. Subentrati: Smalling 6, Mayoral s.v., Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 8.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Pau Lopez 6.5; Kumbulla 6.5, Cristante 6, Ibanez 7; Karsdorp 7.5, Veretout 7.5, Villar 8, Spinazzola 8; Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 8; Dzeko 7. Subentrati: Smalling 6.5, Mayoral 6, Perez s.v., Diawara s.v., Calafiori s.v. Allenatore: Fonseca 8.