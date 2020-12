Bologna, lesione di primo grado del bicipite destro per Orsolini. Salta la Roma

Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini per circa un mese per l’infortunio rimediato contro il Crotone. Come comunicato dalla società, tramite il sito ufficiale, il fantasista ha riportato una lesione di primo grado del bicipite destro. Salterà la partita contro la Roma della prossima settimana.

“Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane“.