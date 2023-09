Oggi alle ore 22 italiane l’Argentina sfiderà la Bolivia nel match valido per la seconda giornata delle qualificazioni al del Mondiale 2026. L’Albiceleste ha vinto 1-0 all’esordio contro l’Ecuador e proverà a ripetersi contro la Bolivia, sconfitta per 5-1 dal Brasile. Il ct Scaloni ha deciso di far partire Leandro Paredes in panchina.