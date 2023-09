È in corso la sfida tra Belgio ed Estonia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. La squadra allenata da Tedesco sta vincendo 4-0 trascinati da un super Lukaku. Il bomber della Roma dopo aver propiziato il gol di Trossard, ha iniziato la ripresa con una doppietta. L’attaccante belga è ha poi stato sostituito al 59′ per far entrare Openda.