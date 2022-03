Bodo-Roma, il club annuncia il tutto esaurito: settore ospiti ancora disponibile

Il Bodo, prossimo avversario della Roma in Conference League, attraverso un tweet pubblicato dal proprio account ufficiale ha comunicato il tutto esaurito per il match di andata in programma il prossimo 7 aprile. Questo per quanto riguarda i biglietti in vendita per la tifoseria di casa. A partire dalle 12, invece, è partita la prenotazione libera per il settore ospiti per la quale c’è ancora la disponibilità di biglietti.

Da kan vi melde om at hjemmekampen mot Roma er utsolgt! #Glimt #UECL #GlimtASR — FK Bodø/Glimt (@Glimt) March 28, 2022