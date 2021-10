Bodo/Glimt-Roma, cominciata la prenotazione dei biglietti per i nuovi abbonati

Mentre prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti, comincia la prenotazione dei biglietti per i prossimi impegni di Conference League della Roma. Come fa sapere il sito ufficiale del club giallorosso, è iniziata la prenotazione dei tagliandi per la sfida contro i norvegesi Bodo/Glimt per i nuovi abbonati, che avranno tempo fino alle 9.59 di domani. La vendita libera, invece, comincerà domani a partire dalle 10 fino alle 18.

La gara è in programma giovedì 21 ottobre alle 18.45. La compagine scandinava ha vinto il primo impegno di Conference League contro lo Zorya (3-1) per poi pareggiare contro il Cska Sofia (0-0. Occupa il secondo posto a 4 punti, -2 dalla Roma, capolista e a punteggio pieno.