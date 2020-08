Bivio Schick: melina Lipsia. Ma ora l’Hertha “salva” la Roma

La Gazzetta dello Sport (L.Pessina) – Il riscatto di Patrik Schick era già un rebus, ma ora, a complicare le cose per il Lipsia, ci si è messo l’Hertha Berlino. L’attuale club dell’attaccante non lo ha comprato per 29 milioni di euro ed ha sperato in uno sconto da parte della Roma che non è arrivato. I giallorossi lo hanno lasciato in Germania, per giocare la Champions League, sperando che il suo valore crescesse ancora e così è stato. E’ entrato in scena il ricco Hertha Berlino che lo vuole affiancare a Piatek per creare una coppia tutta “italiana“.