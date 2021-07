Bilancio da sanare: Friedkin fa i conti

Il Tempo (A.Austini) – I numeri del bilancio e le prospettive erano noti prima di acqusitare la Roma. Con una pandemia ancora in corso e gli scenari che restano aperti c’è bisogno di un piano. Nelle settimane scorse Dan Friedkin ha incaricato il CEO Fienga di calcolare il budget previsionale per il prossimo triennio. I conti fatti dal dirigente stimano un’ulteriore perdita di oltre 300 milioni di euro che si vanno a sommare ai -204 fatti registrare al 30 giugno 2020. Calcolatrice alla mano significa che mantenere la società può costare ai proprietari una cifra vicina ai 700 milioni nei primi 5 anni.

Leggi anche: Spinazzola, la sua finale speciale

Il Decreto Liquidità ha consentito al club di rinviare al giugno 2026 l’adozione delle decisioni previste dall’art.2447 del Codice Civile. A livello di cassa ci sarà un continuo bisogno di iniezione di denaro da parte della proprietà. In meno di un anno i Friedkin hanno versato 163,3 milioni di euro sotto forma di finanziamente soci. C’è tempo per lanciare un nuovo aumento di capitale dopo quello fino a 210 milioni che si chiuderà a dicembre. Non è da escludere una nuova ristrutturazione del debito, che ha superato quota 300 milioni. La situazione dei conti è il motivo per cui il mercato va condotto con cautela.