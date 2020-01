Biglietti: l’Antitrust avvia procedura contro 9 club di Serie A

Sono Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta le nove società sotto inchiesta da parte dell’Antitrust che ha aperto nove procedimenti istruttori che riguardano le “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite“. Le suddette clausole non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso in caso di chiusura dello stadio o rinvio della partita. Alle sollecitazioni dell’Autorità avevano risposto solo Bologna e Parma che hanno modificato il contratto e quindi non sono state inserite nei procedimenti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.