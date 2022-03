Biglietti, con stadi al 100% riapre la vendita per la partita contro il Bodo e per le ultime tre partite di campionato

In seguito al Decreto Legge con il governo ha disposto il ritorno al 100% della capienza degli stadi, ci sono novità per i tifosi della Roma. Il club ha infatti riaperto la vendita sui settori precedentemente esauriti per ultime tre partite di campionato (il pacchetto 3 Pack) e della partita di Conference League contro il Bodo. Questo il comuncato:

Ora è ufficiale! Con Decreto-legge, il Governo ha disposto il ritorno al 100% della capienza degli stadi! Il provvedimento avrà delle immediate conseguenze (positive) per i tifosi romanisti.

Vediamo quali sono le novità.

Roma-Bodo/Glimt Il ritorno dei quarti di Conference League con il Bodo/Glimt, in agenda giovedì 14 aprile, ha fatto registrare l’ennesimo boom al “botteghino”. Complessivamente, ne sono stati acquistati oltre 45 mila. La decisione dell’Esecutivo di tornare al 100% permette però al Club di riaprire tutti i settori attualmente sold out!