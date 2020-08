Mercato, vicina la cessione in prestito di Bianda allo Zulte Waregem: visite mediche nelle prossime ore

Il futuro di William Bianda è sempre più lontano dalla Capitale. Due anni fa la Roma lo acquistò dal Lens per volere dell’allora direttore sportivo Monchi ma da quel giorno non si conta neanche una presenza in prima squadra. Il francese è sempre rimasto in Primavera con Alberto De Rossi e ora, come riporta tuttomercatoweb.com, è molto vicino al trasferimento in prestito allo Zulte Waregem. Il francese si sottoporrà alle visite mediche proprio in queste ore e solo poi potrà firmare un contratto. L’operazione è un prestito con diritto di riscatto.