Betis-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan e Zaniolo dall’inizio, rientrano Veretout e Cristante. Shomurodov potrebbe essere aggregato

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Le ultime prove prima del debutto ufficiale. La Roma si appresta a concludere il ritiro estivo. Quest’oggi i giallorossi si sono spostati a Siviglia, ultima tappa del precampionato prima del rientro nella Capitale. Dopo aver affrontato il Siviglia la settimana scorsa (0-0), domani in Andalusia – alle 22 – la squadra di José Mourinho affronterà l’altra compagine cittadina, il Betis. All’Estadio Benito Villamarín sarà consentito l’ingresso a poco meno di 15.000 spettatori (14.840).

La gara farà parte dell’Unbeatables Cup, competizione che prende il nome dall’omonima associazione che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvise. Al torneo parteciperanno anche altri due club, uno italiano ed un altro spagnolo: Fiorentina – prima avversaria ufficiale di campionato della Roma il 22 agosto – e Espanyol. Il quadrangolare – che prevede due vincitrici – è intitolato alla memoria di Davide Astori e Daniel Jarque, scomparsi prematuramente in circostanze simili. Entrambi hanno accusato i malori fatali mentre si trovavano in ritiro con le rispettive squadre.

In vista del debutto in campionato (14 agosto) contro il Mallorca, il Betis ha disputato quattro amichevoli. Nell’ultima – giocata mercoledì – ha perso per 2-1 contro l’Almeria per mano della doppietta dell’ex Roma Sadiq. Una sconfitta che si unisce alle altre due arrivate contro Derby County (1-0) e Wolverhampton (2-3). Due invece le vittorie per la squadra di Mauricio Pellegrini: Leeds (2-3) e Wintermur (0-4), squadra svizzera militante nella Serie B elvetica.

Diverso invece il cammino della Roma. Dopo le facili vittorie contro Montecatini (10-0), Ternana (2-0), Triestina (0-1) e Debreceni (5-2) sono arrivati due pareggi consecutivi sia con il Porto (1-1) che con il Siviglia (0-0). Nell’ultima gara – disputata mercoledì – i capitolini hanno però vinto in rimonta (3-1) contro il Belenenses.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BETIS-ROMA

Per la Roma ci sarà qualche cambiamento rispetto all’ultima gara. Fuzato si schiererà tra i pali, Ibanez e Kumbulla partiranno titolari al centro della difesa. Reynolds sulla fascia destra, Calafiori a sinistra. Confermati Bove e Darboe a centrocampo. Sebbene venga da prestazioni positive, Perez potrebbe lasciare il posto a Zaniolo. Mkhitaryan al centro, con El Shaarawy alla sua sinistra. Davanti Mayoral. Cristante e Veretout rientreranno in gruppo. Tutti e due hanno infatti lavorato in gruppo. Possibilità anche per Shomurodov di essere aggregato alla squadra.

Mauricio Pellegrini si cautelerà in vista dell’inizio di campionato. In porta Silva, la difesa sarà formata dai terzini Sabaly e Miranda, Ruiz e Hermoso al centro. Carvalho e Guardado a centrocampo. Sanchez, Nabil Fekir e Ruibal a supporto di Iglesias.

DOVE VEDERE BETIS-ROMA

La gara sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati potranno anche vedere la partita in streaming tramite l’app Sky Go. Chi non è in possesso di un abbonamento alla pay tv, potrà usufruire del servizio streaming gratuito offerto dalla Roma sui canali social e su Roma Tv +.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL BETIS BALOMPIÉ (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Ruiz, Hermoso, Miranda; Carvalho, Guardado; Sanchez, N.Fekir, Ruibal; Iglesias.

A disposizione: Bravo, Robles, Bartra, Sidney, Sabaly, Moreno, Juanmi, Loren, Paul, Yassin Fekir, Sabaly, Tello, Canales.

Allenatore: Mauricio Pellegrini.

Indisponibili: Rodriguez.

AS ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

A disposizione: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi, Diawara, Cristante, Veretout, Pellegrini, Perez, Ciervo, Zalewski, Dzeko, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Villar.