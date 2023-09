Bartosz Bereszyński, difensore dell’Empoli, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Dazn nel prepartita del match che vedranno i toscani opporsi alla Roma, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

Come si affronta una coppia come Lukaku e Dybala lì davanti?

“Non conosciamo il rapporto tra i due. Per noi è un onore avere l’opportunità di giocare con giocatori di questo calibro”.