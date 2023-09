Pagine Romaniste – La Roma doveva vincere e l’ha fatto in grande stile. Infatti nella serata dell’Olimpico non c’è stata storia fin dai primi secondi della partita. Già dopo 10 minuti i giallorossi erano in vantaggio per due a zero, per poi chiudere la prima frazione sul 3 a 0. Nella ripresa la storia non cambia. Atri quattro gol per chiudere e sigillare il risultato sul 7 a 0 e preparare al meglio la sfida di giovedì di Europa League. Da notare i primi gol in maglia giallorossa sia di Renato Sanches che di Romelu Lukaku. Inoltre grandi prestazione sia di Dybala, doppietta, che di Cristante e Kristensen.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Paredes (74′ Pagano), Cristante, Renato Sanches (45′ Bove), Spinazzola(83′ El Shaarawy); Dybala (64′ Belotti), Lukaku(83′ Azmoun).

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Aouar, Pagano, El Shaarawy, Zalewski, Azmoun, Belotti.

Allenatore: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli (46′ Walukiewicz ), Luperto, Cacace; Fazzini (46′ Bastoni), Maleh, Grassi; Cancellieri (60′ Baldanzi), Destro (60′ Caputo), Cambiaghi.

A disposizione: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Ismajli, Pezzella, Tonelli, S. Bastoni, Marin, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi, Baldanzi, Shpendi, Caputo.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Luca Sacchi.

Assistenti: Tolfo e Massara.

IV uomo: Andrea Colombo.

VAR: Paolo Mazzoleni.

AVAR: Gianpiero Miele.

TABELLINO

Marcatori: 2′ Dybala (R), 8′ Renato Sanches (R), 35′ Aut. Grassi (R),55′ Dybala (R), 80′ Cristante (R), 82′ Lukaku (R), 86′ Mancini (R).

Ammoniti: 37′ Dybala (R), 37′ Renato Sanches (R), 37′ Cancellieri (E), 57′ Maleh (E).

Espulsi:

SECONDO TEMPO

90′ – Finisce la partita. La Roma schianta 7 a 0 l’Empoli.

86′ – Altro gol della Roma. Il settimo lo firma Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

83′ – Cambi Roma. Escono Lukaku e Spinazzola ed entrano El Shaarawy e Azmoun.

82′ – 6 a 0 per la Roma. Anche Lukaku si aggiunge alla festa del gol.

80′ – 5 a 0. Cristante trova il jolly dalla distanza.

74′ – Cambio Roma. Esce Paredes ed entra Pagano.

67′ – Palo di Baldanzi per l’Empoli.

64′ – Cambio per Mourinho: Belotti entra per Pauolo Dybala.

60′ – Altri cambi per Zanetti. Fuori: Destro e Cancellieri, Dentro: Caputo e Baldanzi.

58′ – Traversa su punizione di Dybala

55′ – Poker della Roma: doppietta di Dybala.

46′ – Cambi Empoli: fuori Fazzini, Ismajli. Dentro: Ismajli, Bastoni.

45′ – Cambio per la Roma: entra Bove per Renato Sanches.

45′ – Inizio della ripresa.

PRIMO TEMPO

48′ – Fine primo tempo.

45′ – Saranno 3 minuti di recupero.

37′ – Giallo per Dybala, Renato Sanches e Cancellieri. Accenno di rissa ma è tornato già tutto tranquillo.

35′ – Tris giallorosso. Autogol di Grassi.

19′ – Palo di Paredes direttamente da calcio d’angolo.

8′ – Raddoppio della Roma. A segno Renato Sanches.

2′ – Rigore per la Roma. La sblocca Dybala dal dischetto.

1′ – Inizia la gara.