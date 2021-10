Berardi: “Sono onorato di unirmi alla Roma, non vedo l’ora di iniziare. Metterò il massimo impegno e passione”

Rivoluzione in casa Roma. Guido Fienga lascia il ruolo di CEO, al suo posto arriva Pietro Berardi. Il nuovo Corporate Chief Exectutive Officer del Club lascia la Pirelli e diventerà nuovo braccio destro dei Friedkin a partire dal 2022. Queste le sue prime parole:

“Sono davvero onorato di unirmi all’AS Roma in un momento così emozionante di crescita del Club. Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica Società. Tutti conoscono il profondo legame che l’AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo: farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione. Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare tutti i miei nuovi colleghi e di intraprendere questo percorso per raggiungere ciascuno degli obiettivi che abbiamo davanti“. Poi dei ringraziamenti al CEO uscente: “Voglio cogliere l’occasione per ringraziare anche Guido per tutto ciò che ha realizzato durante i suoi anni alla Roma”.