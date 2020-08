Benatia: “Totti fece di tutto per portare Ziyech a Roma, ma per Pallotta non se ne fece niente”

Medhi Benatia ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Tra gli argomenti trattati il mancato approdo in giallorosso di Hakim Ziyech, suo connazionale, oggi di proprietà del Chelsea, all’epoca in forza all’Ajax. Ecco uno stralcio delle sue parole:

“Io avevo provato a portarlo alla Roma e lui ci sarebbe venuto di corsa. Parlai con Totti e Dzeko, dissi loro: ‘È quello che ci vuole per voi’. Da dirigente, Francesco fece di tutto per concludere la trattativa, ma Pallotta decise che sarebbe stata una spesa eccessiva e non se ne fece niente”.