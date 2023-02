Belotti: “Quando Mourinho ha attaccato il gruppo era perché qualcosa non andava, ce ne siamo accorti anche noi”

Le parole esatte può dirtele lui. Sono parole che devono rimanere tra di noi. Le parole sono state sul gruppo.

Sul rapporto con Mourinho.

Lo conosciamo tutti è un grande che ha allenato tantissime squadre. Quando ha attaccato il gruppo lo ha fatto perché qualcosa non andava e ce ne siamo accorti anche noi. Per i grandi risultati la forza del gruppo ci deve sempre essere.