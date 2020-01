Belotti e Di Bello asfaltano la Roma

La Roma inizia l’anno nel peggior modo possibile: con un ko casalingo contro il Torino. Ci pensa Belotti, ma soprattutto l’arbitro Di Bello, che sembra quasi mandato a castigare i giallorossi. Il primo gol arriva quasi quaranta secondi dopo il recupero concesso e ammonisce Florenzi per aver toccato palla con le mani, ma non fa lo stesso con Izzo (già ammonito). Una sconfitta che servirà di lezione alla Roma, che continua a regalare un tempo e troppo spazio agli avversari. Florenzi sembra un po’ faticare, il gol di Belotti parte proprio da un suo rilancio superficiale. La differenza, da un certo punto in poi, Di Bello a parte, l’ha fatta Sirigu, che prende tutto quello che arriva e dice “no” a Zaniolo, Kolarov e Pellegrini. Lo scrive Il Tempo.