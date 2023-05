Bayer Leverkusen, Wirtz: “Non vediamo l’ora di giocare. Vogliamo vincere, lo stadio si infiammerà”

Il centrocampista del Bayer Leverkusen Wirtz, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Al momento, l’attenzione è rivolta semplicemente a questa seconda partita, e tutti sono così entusiasti. Si capisce ogni giorno che dobbiamo vincere questa partita, tutti lo pensano e lo vogliono, vogliono solo vincere ogni battaglia nella partita ed essere superiori. Tutti non vedono l’ora di giocare, tutti sanno che lo stadio si infiammerà e avere una partita in casa così è davvero un’occasione da non perdere”.