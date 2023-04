C’è grande attesa per la semifinale di Europa league tra Bayer Leverkusen e Roma. La partita di andata si giocherà l’11 maggio allo stadio olimpico, mentre la gara di ritorno è in programma la settimana successiva in Germania. I biglietti per il match alla BayArena, destinati ai tifosi tedeschi, sono stati polverizzati nel giro di poche ore. A renderlo noto è il sito ufficiale del Bayern Leverkusen.