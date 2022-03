Battistini (Ag. Cragno): “La Roma lo stava valutando, poi hanno preferito un portiere portoghese come Mourinho”

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto nel corso della diretta Twitch di Calciomercato.it per parlare del suo assistito. Queste le sue parole:

“Perché non va in una big? Questa è una domanda da fare a chi poi decide in altro modo. So che la Roma lo stava valutando, poi hanno preferito un portiere portoghese (Rui Patricio, ndr) come Mourinho. Alessio sicuramente dimostra sempre di essere uno dei migliori che c’è in circolazione, si è riconfermato al top. Troppa esterofilia per i portieri? A parte Maignan, i portieri arrivati dall’estero non hanno fatto vedere grosse cose. Credo che debba sempre prevalere la meritrocrazia”.