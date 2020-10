Barnaba, l’uomo chiave per Friedkin

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – C’è stato un architetto nel passaggio di mani per la proprietà della Roma, da James Pallotta e Dan Friedkin: Alessandro Barnaba. A lungo si è parlato di un suo possibile inserimento nel nuovo CdA della Roma, ma alla fine il suo nome non appare tra i 9 che guidano il club. Resta comunque un uomo vicinissimo alla società, che deve molto a lui per la buona riuscita dell’accordo con Pallotta e di cui è tifoso fin da bambino e che lo ha portato a fare trasferte europee nel corso della sua vita. Queste trasferte sono destinate a riprendere, forse però non solo in veste di semplice tifoso…