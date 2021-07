Barella: “L’infortunio di Spinazzola un brutto colpo, dobbiamo renderlo orgoglioso”

Nicolò Barella ha parlato dell’infortunio di Spinazzola in conferenza stampa a Coverciano. Queste le sue parole:

“Il suo infortunio è stato un brutto colpo, l’unica cosa che possiamo fare è renderlo orgoglioso. È stato strano, non festeggiare perché è successo qualcosa al tuo compagno, un protagonista, è stato difficile. È stato il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà tanto, ci toglie tanto, purtroppo è il nostro lavoro, la nostra passione. Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare per lui”.