Barcellona stellare, ma per i debiti: 1,1 miliardi

La Repubblica (E. Currò) – Da ieri l’incubo finanziario del calcio nell’era del Covid si può raccontare con la storia più simbolica di tutte: quella del Barcellona di Messi, passato in poco più di un anno e mezzo dall’avvistamento di un fatturato record (990 milioni) al record del debito (1,1 miliardi). Il cumulo dell’indebitamente è infatti raddoppiato nella stagione 2019-20. Le cifre sono raggelanti: più 55,5 % dai 217 milioni dell’anno finanziario 2018-19 ai 488 milioni dell’esercizio seguente, con l’aggiunta dell’aumento del 31% del debito a breve termine, passato da 505,5 milioni a 731.

A gravare sul bilancio sono diversi fattori, come gli acquisti per 196,7 milioni con le pesanti rate da onorare: per De Jong il Barça deve ancora 48 milioni all’Ajax, per Coutinho 40 milioni al Liverpool. È inoltre mancata la compensazione parziale dei 46,4 milioni delle cessioni, perché anche gli altri club europei hanno problemi di liquidità.

In generale, tutti hanno scontato l’effetto Covid, come si evince dalla pubblicazione della ventiquattresima “Football Money League”, l’annuale classifica redatta da Deloitte: i primi 20 club per fatturato hanno generato nel complesso 8,2 miliardi di euro, il 12% in meno rispetto alla stagione precedente, con una contrazione di 1,1 miliardi, causata dal calo dei diritti tv (937 milioni, – 23%), dagli sconti concessi ai broadcaster e dagli stadi chiusi.

Il Barça non si consola certo per avere mantenuto il primato nella classifica del fatturato (715, 1 milioni), il Real incalza a 714,9. Seguono Bayern (634,1), United (580,4) e Liverpool (558, 6). La prima italiana è la Juventus, decima (397,9 – 13%). L’Inter è quattordicesima (291,5 -20%). Il Napoli diciannovesimo (176,3 – 15%), il Milan trentesimo (148), mentre la Roma, che era sedicesima, esce dalle prime 30 per la mancata partecipazione alla Champions.