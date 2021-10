Barca-Real 5-0 era stato il ko più pesante di Mourinho

Il Corriere Della Sera (M.Perrone) – Guardiola, Conte, Klopp, Benitez, Ferguson, Knutsen. Sono gli allenatori che hanno rifilato sonore batoste alle squadre di Mourinho, ma il 53enne norvegese li ha battuti tutti, giovedì sera, vincendo 6-1 col suo Bodo Glimt. Il record negativo di Mou era un Barcellona-Real Madrid 5-0 del 2010, mentre nel 2016 Chelsea-Manchester United era finita 4-0: curiosamente con Pedro protagonista, e in gol, con entrambe le avversarie di quei 2 incontri record. Tre volte Mourinho ha perso 4-1: Borussia Dortmund-Real (2013), Liverpool-Chelsea e Chelsea ManU (2007) e così è finita la lista dei 5 super allenatori che l’avevano travolto. Per non parlare dei giocatori: da Messi a Lewandoswsi, che segnò quei 4 gol del Borussia, c’è l’imbarazzo della scelta. Altro che Solbakken e Botheim, con tutto il rispetto per i due giovanotti (23 e 21 anni) che hanno firmato 4 dei 6 gol del Bodo.