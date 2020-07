Banega, notti brave e a rischio Covid

Il Messaggero (G. Lengua) – Torna a far discutere Ever Banega a causa della notte in discoteca trascorsa in Spagna. Il centrocampista del Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, è stato ospite al nightclub May di Valencia senza indossare la mascherina e rispettare le norme di distanziamento sociale. Il locale poco dopo è stato costretto a sospendere l’attività perché sono stati trovati 12 dipendenti positivi al Covid-19. La moglie del giocatore ha postato sui social il video della serata, diventato in poco tempo virale e che ha procurato molte critiche all’argentino, non nuovo a queste vicende extra-campo.