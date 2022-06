Bambino Gesù: “Grazie Roma, ci stai vicino”

Corriere dello Sport – “I volontari diventato un imprescindibile supporto al sistema assistenziale, seguono i pazienti e i loro genitori in ogni difficoltà pratica, monitorando le varie esigenze attivandosi per soddisfarle“. Luca Benigni, presidente dell’Associazione Bambino Gesù Onlus, fa il punto della situazione dopo mesi molto complicati dal punto di vista organizzativo: “L’Associazione non ha mai interrotto le attività e il sostengo dei pazienti e delle loro famiglie, nonostante le limitazioni dovute alla Pandemia da Covid 19”.

Benigni ha da poco chiuso un accordo con “Aeterna Design”, che tramite la vendita di oggetti di design realizzati con sampietrini romani e marchiati AS Roma, ha devoluto all’Associazione parte del ricavato dalle vendite della “lampada 1972 Magica”.

Non è mai venuto meno il supporto dell’AS Roma: “Abbiamo avuto modo di fare sinergia con AS Roma. In questo la società giallorossa è davvero molto attenta e non possiamo che ringraziarla per l’attenzione che dimostra in più di un’occasione“.