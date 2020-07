Baldini, difficile casting in attesa del nuovo patron

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Le incertezze societarie restringono il campo delle soluzioni tecniche per uscire dalla crisi. Può un club in procinto di cambiare i vertici impegnarsi con un allenatore importante e oneroso? Ovviamente no. Per questo a Trigoria si naviga a vista e si spera che Fonseca risollevi le sorti della squadra per giocarsi tutte le sue chances in Europa League, anche per evitare alternative più traumatiche. Intanto Pallotta affida le sue speranze su Baldini, che sarà incaricato eventualmente di sondare terreno per nuovi allenatori qualora le circostanze lo richiedano. Il dirigente toscano è stato avvistato vicino Certaldo e da qui a immaginare un possibile Spalletti ter è un attimo. Rimane anche la suggestione Pochettino.