Baby Kluivert, esame di Roma

Justin Kluivert è appena rientrato in campo, contro il Genoa, dopo uno stop di un mese e mezzo. Il ragazzo dovrà, data l’emergenza esterni, subito affrontare la Juventus di Ronaldo & Co. Fonseca ha piena fiducia in lui: “E’ giovane e intelligente, ma deve ancora lavorare per migliorare l’ultima decisione“. Il talento olandese, sotto la guida di Fonseca, ha migliorato molto la fase difensiva e, come dimostra la partita del Bentegodi, l’ultima scelta non è quasi più un problema. Justin, che ha già giocato due volte contro la Juventus, proverà vendicare suo padre Patrick, il quale ha affrontato i bianconeri per ben 5 volte senza mai vincere ne segnare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.