Corriere dello Sport – Dentro o fuori. La baby Roma si aggrappa a Pagano, Pisilli e Joao Costa per ribaltare la situazione. Da campione in carica della Coppa Italia ma anche con un piede e mezzo fuori dal nuovo torneo. Alle 18 in punti, infatti, al Tre Fontane, arriva la Fiorentina dell’ex Galloppa per il ritorno della semifinale. All’Eur si riparte dal 3-1 dell’andata che ha sorriso ai viola.

Federico Guidi però ci crede e chiama a raccolta i tifosi giallorossi: “Dal punto di vista motivazionale c’è poco da dire perché abbiamo la possibilità di giocarci una semifinale e provare a fare un’impresa titanica. Ma niente è impossibile e ci proveremo con tutte le nostre forze”. Non mancano i problemi, soprattutto in difesa. Oliveras è certo del posto sulla corsia, da capire se riusciranno a recuperare in tempo Golic, Keramitsis e Mannini.