Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Avviso agli automobilisti: domenica 25 febbraio ci sarà il blocco totale del traffico nella Ztl “Fascia Verde”. Via libera nelle fasce orarie prestabilite solo a determinati veicoli come gli elettrici, gli ibridi o gpl. Ma anche l’Euro 6, una classe che De Rossi vedrà circolare liberamente anche giovedì, ma allo stadio Olimpico. E per cui la Roma si è assicurata il pass in estate senza badare troppo a spese.

L’Euro 6 giallorosso è Romelu Lukaku, l’uomo dell’Europa League, il capocannoniere del torneo con 6 reti e sempre decisivo in questa edizione del torneo. Come lo è stato nella gara d’andata di una settimana fa con quel gol al Feyenoord che può valere davvero tanto per le sorti della doppia sfida. Di certo ha aiutato la squadra a non uscire dal de Kuip con un ko come nell’edizione passata del torneo, dove poi sono serviti i salti mortali al ritorno per continuare il cammino verso Budapest.

on il pari dell’andata i conti non sono chiusi, certo, ma non sono neanche così problematici come un anno fa. Considerando poi che il Feyenoord non espugna l’Olimpico dal 2000 (contro la Lazio) e non vince fuori casa in Europa dal 2019, tutto sommato i tifosi potranno guardare alla sfida con moderato ottimismo.

Ancor di più con l’uomo dell’Euro 6, quel Lukaku che nella competizione è diventato protagonista indiscusso con sei reti in sette partite. E che adesso è il terzo miglior marcatore nella storia dell’Europa League (preliminari esclusi) con 26 gol, dietro soltanto ad Aubameyang e Radamel Falcao, entrambi a segno trenta volte. Un messaggio stavolta non agli automobilisti, ma ai suoi critici che hanno contestato il suo digiuno da gol agli inizi del 2024.