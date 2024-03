Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Azmoun rischia un mese di stop. L’attaccante iraniano è tornato in Italia e nelle prossime ore ripeterà gli esami sostenuti in Nazionale, dopo l’infortunio rimediato nel match.

“É grave, devo fare una risonanza magnetica, ma sono sicuro che no uno strappo al tendine del ginocchio” le prime parole ai cronisti di Azmoun. Secondo lo staff medico della nazionale iraniana, si tratterebbe invece di uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro, ma la conferma arriverà dopo i nuovi esami che farà nella Capitale. La buona notizia per il tecnico De Rossi è il recupero di Lukaku, tornato in campo con i compagni della nazionale belga per preparare la gara in programma oggi contro l’Irlanda. Abraham ancora in gruppo ieri a Trigoria.