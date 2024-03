Il Corriere della Sera (Mimmo Ferretti) –Mister De Rossi ha convinto tutti tranne la Roma. Cioè, Dan & Ryan Friedkin. E non solo padre e figlio, racconta la cronaca. Perché, se questo non fosse vero, DDR sarebbe già stato confermato. E siamo già alla fine di marzo. Cioè quando, da sempre, si comincia ad accelerare per la costruzione della squadra della stagione successiva. Nella Roma tutto tace. Tutto va a rilento. Al punto che non è stato neppure ufficializzato il nuovo Direttore sportivo. Qui non si tratta di auspicare il rinnovo di De Rossi, ma semplicemente di evidenziare una situazione anomala. Nulla di troppo strano, però, visto che la Roma è una società praticamente in scadenza di contratto. E l’allenatore della prima squadra è soltanto una delle tante figure della struttura tecnica (scouting, settore giovanile) che non hanno un futuro scritto.