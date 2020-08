Auto, cinema e hotel di lusso. Ecco “mister 4 miliardi”

Il Tempo (M. Vitelli) – A scorrere la lista delle attività di Friedkin si fatica a credere si tratti di una persona sola. Il cinquantaquattrenne nato a San Diego è un iperattivo convinto. Secondo l’autorevole rivista Forbes il nuovo proprietario della Roma possiede un patrimonio personale di 4 miliardi di dollari, 3 e mezzo di euro, una quantità ingente di denaro che lo pone al 590 posto degli uomini più ricchi del pianeta. Il gruppo Friedkin comprende un consorzio di aziende da cui spicca la Gulf States Toyota, che possiede l’esclusiva per la distribuzione delle auto giapponesi in vari stati del sud Usa. Ma ci sono anche hotel di lusso, aziende attive nel cinema e campi da golf. Il più bello è il Congaree, che si trova in South Carolina. A tutto questo, e tanto altro, ora si aggiunge la Roma.