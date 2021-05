Ausilio: “Mourinho sposterà tantissimo, farà molto bene alla Roma. Darà tanta positività a tutti”

Il responsabile dell’area tecnica dell’Inter, Piero Ausilio, ha commentato così l’ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Queste le parole del dirigente nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

“Mourinho sposterà tantissimo, è un grandissimo allenatore che farà molto bene alla Roma, ma penso che ci sarà un ritorno per tutta la serie A. E’ un personaggio positivo che darà tanta positività a tutti, per l’allenatore che è ma anche per il personaggio, come parte del sistema sono molto contento di averlo tra noi. Non c’è mai stata la possibilità di un suo ritorno all’Inter, non ci sono mai state le opportunità, lui ha sempre lavorato in altri club, noi siamo partiti con un percorso che all’inizio è stato complicato e forse non eravamo neanche pronti ad accogliere un personaggio come Mourinho, poi abbiamo portato avanti il nostro lavoro che abbiamo rifinito con Antonio Conte”.