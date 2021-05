Audero: “Il rigore di Dzeko? Era un momento delicato della partita, poteva cambiarne il corso”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, è stato intervistato durante il post-partita di Sampdoria-Roma 2-0. Queste le sue parole:

AUDERO A SKY SPORT

Non ti aspettavi calciasse Dzeko il rigore?

Oggi c’erano tanti assenti nella Roma, potevo aspettarmelo ma Dzeko non era tra i primi tiratori. C’è sempre uno studio dietro. Siamo contenti, era un momento della partita delicato. Poteva cambiare il corso della partita, non è stato così e sono doppiamente contento.

Come si para un rigore così?

Per ogni squadra si guardano 4-5 giocatori e i rigori più recenti. Poi ci confrontiamo col mister e i compagni dicendo dove potrebbe andare. A volte va bene, a volte male. Poi la bravura del giocatore.

La tua è stata una crescita costante, così come quella della squadra…

Noi ci siamo posti come obiettivo i 52 punti. Cerchiamo di affrontare le partite una alla volta, ogni partita ha il suo percorso. Cerchiamo di affrontarle sempre con quella aggressività e cattiveria che in questa stagione ci ha sempre contraddistinti. Fa piacere aver superato i punti di anno scorso. Ci prendiamo il buono della partita e della stagione.

Com’è Ranieri come allenatore?

Penso sia abbastanza solare e chiaro, come traspare nelle interviste. Durante la settimana si lavora bene, di conseguenza la domenica si rispecchia ciò che accade in allenamento. Lui vuole che non manchi mai l’atteggiamento. Quest’anno abbiamo sbagliato poche partite.