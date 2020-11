Attenta Roma, Kucka goleador con i giallorossi

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Domenica all’Olimpico torna Gervinho da ex, un giocatore che in due anni e mezzo di Rudi Garcia ha elettrizzato i tifosi, nel bene e nel male. In termini di tradizione però, il giocatore che più dovrebbe preoccupare Fonseca è il centrocampista Kucka, che alla Roma ha segnato 4 reti in 10 partite con tre squadre diverse (Genoa, Milan e Parma). Il gol con il Milan costò la panchina proprio a Garcia nel gennaio 2016, poi l’arrivo di Spalletti determinò l’addio di Gervinho. Contro nessun’altra avversaria Kucka ha fatto così tanti gol, Liverani conta molto su di lui per fare risultato all’Olimpico.