Mercato, l’Atletico Madrid abbandona la pista Cavani. Roma e Inter in pressing

L’Atletico Madrid abbandona definitivamente l’idea di acquistare Edinson Cavani. La decisione è stata presa da poco, per virare sull’attaccante partenopeo Milik. Sull’uruguaiano resta quindi alto l’interesse di due club di Serie A: la Roma e l’Inter. Come riporta il quotidiano spagnolo “As” però i giallorossi però stanno scommettendo di più sul buon esito della trattativa e al momento sono in vantaggio sui nerazzurri. Il club capitolino ha offerto all’ex Napoli tre anni di contratto e un lauto stipendio, che lo renderebbe il più pagato in rosa.